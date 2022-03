“A quale regione saresti risposto a rinunciare?” E il Molise finisce in tendenza su Twitter

La provocazione lanciata dalla deputata dell’Ucraina, Inna Sovsun: la nostra regione citata come quella a cui tutti sarebbero disposti a rinunciare in caso in un attacco di Putin

Il Molise in tendenza su Twitter. A lanciare il tweet che ha infiammato il social network utilizzato per i ‘cinguettii’ rapidi è stata Inna Sovsun, deputata dell’Ucraina.

Sotto la lente la necessità, per il paese, di abbandonare la Crimea e il Donbas e porre, così, fine alla guerra.

“Per chi mi chiede forse dovresti rinunciare alla Crimea e al Donbas in cambio della pace? Prima di porre questa domanda, nominami la regione specifica del tuo paese a cui saresti disposto a rinunciare se Putin iniziasse a bombardare le tue città”.

Una domanda posta in maniera ironica che ha scatenato la rete. In tantissimi, infatti, hanno riposto “Il Molise”, indicando la regione italiana tanto che proprio quella dicitura è andata a finire ‘in tendenza’, un metodo che viene utilizzato da Twitter per identificare quei temi di cui si sta parlando sul social in un determinato momento.

Ancora una volta, quindi, la regione finisce nelle ‘chiacchiere’ social e, come spesso era successo, in maniera del tutto ironica.