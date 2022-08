A “Q talk” il primo confronto tra candidati al Parlamento

Si parte martedì 30 agosto, dalle 21, sui nostri canali

L’Italia corre verso le elezioni anticipate dopo la caduta del governo Draghi e anche in Molise è partita la campagna elettorale. Per questa ragione Q Talk riprende le trasmissioni, in anticipo rispetto a quanto programmato, per proporvi uno speciale elezioni a poco meno di un mese dalle Politiche del 25 settembre. Tornano con le inchieste, le interviste, i confronti e tutte le domande che vanno fatte. Perché voi possiate farvi un’idea e scegliere consapevolmente.

Dobbiamo necessariamente derogare al nostro consueto format, fatto di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, per rispettare le rigide regole della “par conditio”.

Sarà una sorta di tribuna elettorale con gli ospiti che avranno due minuti a disposizione per rispondere alle domande. Ovviamente inviteremo i rappresentanti di tutti i soggetti politici presenti sulla scheda elettorale.

Si parte martedì 30 agosto e avremo nei nostri studi Caterina Cerroni per il Partito Democratico, Annaelsa Tartaglione di Forza Italia, Ottavio Balducci del Movimento 5 Stelle e Luigi Valente di Azione-Italia Viva.

A partire dalle 21 di martedì 30 agosto saremo in diretta su: