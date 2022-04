A Q Talk il primo confronto politico: martedì “sfida” Toma-Fanelli

In diretta a partire dalle 20 sui canali del Quotidiano del Molise

Manca ancora un anno alle prossime elezioni regionali, ma la politica è in fermento. Gli scenari, sia nazionali, sia regionali sono ancora poco chiari, tuttavia le forze politiche stanno riscaldando i motori ed alcuni lo hanno già acceso. Alleanze, riposizionamenti, divisioni. La campagna elettorale sta per entrare nel vivo. Anche se un anno, in politica, rappresenta un’eternità.

Il Quotidiano del Molise avrà l’onore di ospitare il primo confronto in vista delle Regionali. A Q Talk, la trasmissione di approfondimento politico della nostra testata, si “sfideranno” il presidente della Regione Donato Toma e Micaela Fanelli, capogruppo Pd in Consiglio regionale, due esponenti politici che potrebbero essere protagonisti anche della prossima campagna elettorale.

Appuntamento, martedì 26 aprile, a partire dalle 20, dalla redazione centrale di Campobasso e in diretta sui nostri canali social. A Toma e Fanelli chiederemo conto di quanto fatto fino ad oggi e delle iniziative che sarà necessario assumere per far uscire il Molise dal pantano.

Ovviamente parleremo di sanità, trasporti, isolamento, spopolamento e strategie politiche. E come ogni martedì i protagonisti sarete voi. Perché, come al solito, sarà possibile interagire con noi e i nostri ospiti, commentando la diretta, sotto alle nostre pagine social, sui nostri canali Youtube e Twitch e ovviamente sul nostro sito internet. Inoltre, anche questa ormai è una consuetudine, andremo tra i cittadini per conoscere il loro parere e le loro aspettative.

A martedì con Q Talk e la politica regionale.