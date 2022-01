A proposito di fake news in Molise

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio” hanno il piacere di dialogare con Giuseppe Piacente, che sabato 22 gennaio presso la sede del Circolo Sannitico di Campobasso ha presentato il libro “IL COVID 19 N0N ESISTE – Il fenomeno delle fake news in Molise”

Il testo sopra menzionato offre spunti preziosi di riflessione afferenti il tema degli adolescenti e giovani adulti e del loro approccio al mondo dell’informazione e dei social network.

Parliamo un po’ dell’impatto della disinformazione sulla vita quotidiana degli adolescenti e giovani adulti.

Quello della disinformazione è un aspetto molto urgente, che è salito prepotentemente alla ribalta delle cronache con la pandemia. Come ho detto anche nella conferenza stampa di sabato scorso, sì è vero, i giovani sono quelli che passano più tempo online e spesso credono a ciò che trovano, specialmente se arriva da un influencer ammirato. Tuttavia, non credo che i ragazzi siano meno in grado di riconoscere le notizie false rispetto agli adulti. Tutt’altro.

Alcune ricerche, che cito nel libro, hanno dimostrato che il fenomeno della disinformazione non ha tanto a che fare con la variabile “età anagrafica”.

Da alcune ricerche è emerso che molti giovani sperimentano depressione, tristezza, stress, preoccupazione o ansia a causa delle fake news ed a tal proposito ci piace conoscere la Tua opinione.

Il mondo è mutato drasticamente negli ultimi 20 anni e alcuni aspetti della contemporaneità spaventano tutti, specie in una fase storica così delicata.

I social media ci tartassano con modelli fittizi di realizzazione personale e felicità e questo crea una continua tensione verso qualcosa che non esiste. Dal mio modesto punto di vista, è inevitabile che la nostra filter bubble possa acuire sentimenti come tristezza, stress, senso di inadeguatezza ecc., specie in chi non ha ancora sviluppato anticorpi culturali. È una tensione sottopelle che si percepisce in tutti noi; nei ragazzini quanto nei loro genitori. Sono temi che andrebbero discussi con cognizione di causa, senza abbandonarsi a sterili passatismi o demonizzazioni del presente. Servirebbe un linguaggio comune adeguato che non c’è.

Come fai a non rattristarti, ad esempio, quando ti accorgi che il politico di turno, dalla sua pagina social, mette il suo “santino” su un bene comune come la sanità o una sciagura come il Covid-19? Se i giovani sono cresciuti in una fase storica così, non è colpa loro.

L’Italia è notoriamente un paese che dà il meglio di sé quando è messo alle strette e la pandemia lo ha confermato. Credo che, nei fatti, questo paese abbia reagito benissimo alla pandemia. È semmai il discorso intorno ad essa in TV e per strada che lascia basiti.

Si può dire quindi che sarebbe opportuno implementare i metodi per verificare e controllare la fonte delle notizie.

Certo, le fonti sono essenziali. Controllarle, metterle in discussione significa non farsi trascinare da questa “infodemia”, che col Covid ci ha spinti da una parte e dall’altra. Va detto che il fenomeno si sta ridimensionando con le vaccinazioni a tappeto e la normalizzazione graduale del virus, ma il tema “fake news” è da anni nella parte alta dell’agenda. Non moltissimo tempo fa il MIUR fornì agli studenti delle scuole secondarie un vademecum contro l’esplosione di bufale online. Fortunatamente su internet esistono debunkers come il CICAP che tra i loro obiettivi dichiarati hanno proprio quello di scovare contenuti contraffatti smontandone ogni pretesa di veridicità. Nel libro ne parlo.

Possiamo dire, a ragion veduta, che la scuola può svolgere un ruolo primario nel promuovere per i giovani un percorso di conoscenza e difesa dalle fake news.

La scuola sta già muovendo i primi passi in questo senso. Si potrebbe fare molto di più se si delineasse una linea comune, perché ad oggi sono i singoli istituti ad organizzarsi per integrare l’educazione digitale nel calendario didattico. In Molise, poco prima che scoppiasse la pandemia, ricordo un contest video indetto da Corecom Molise e Università degli Studi del Molise con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale dal titolo “Occhio alla bufala!” che sensibilizzava i ragazzi attraverso la produzione di un audiovisivo.

E come può declinarsi il ruolo dei docenti nell’educazione digitale delle nuove generazioni?

È risaputo che l’avvento del digitale in tutti gli aspetti della vita umana ha acuito uno scarto generazionale già molto ampio. Siamo da anni in una fase di passaggio epocale. Eppure, se c’è un dato positivo in tutta questa faccenda della pandemia, è proprio l’accelerazione improvvisa del processo di digitalizzazione all’interno delle istituzioni, compresa la scuola.

Ed il modello educativo potrebbe essere utilmente rivisitato pensando ad una collaborazione strutturata con esperti?

Assolutamente si. Nel libro ho raccolto diverse interviste che mi sono state concesse da professionisti della comunicazione e del digital come Roberto Zarriello, Nicola Bruno, Raffaele Mastrolonardo, Michelangelo Coltelli di Butac (Bufale un tanto al chilo) ecc. Tra queste, c’è anche un lungo estratto dell’intervista a Maria Cecilia Averame, una promotrice culturale molto attenta ai nuovi media, che già collabora con diverse scuole per sensibilizzare su tematiche come le fake news.

E questo può essere pensato come utile ad una corretta alfabetizzazione digitale riguardo la connettività o l’uso di internet.

Certo.

Possiamo anche dire che è essenziale una alfabetizzazione emotiva e sentimentale, accompagnata dalla educazione alla empatia ed al rispetto.

Tutte cose vere. Oggi si vive spesso in una bolla creata da algoritmi complessi che ci propinano esattamente quello che vogliamo sentirci dire e che ci piace. La bolla dei teen agers, in particolare, è popolata perlopiù da tiktokers. Le implicazioni sono tante e a tanti livelli, è vero, ma scaricare sui docenti e sulla scuola la stragrande delle responsabilità è una scelta di comodo. L’alfabetizzazione emotiva e sentimentale spetta soprattutto alle famiglie.

Cosa Ti piace dire a proposito dell’Osservatorio sulle fake news della Regione Molise?

L’Osservatorio è sicuramente un motivo di vanto per la regione. Quando l’anno scorso ne ho scoperto l’esistenza, stavo scrivendo una tesina sulle fake news e ho pensato subito che poteva essere un’idea originale da inserire alla fine del discorso. È nato così il mio libro.

E possiamo dire che sono importanti le testimonianze dirette di coloro che hanno vissuto sulla loro pelle gli effetti negativi delle fake news.

Abbiamo visto e stiamo ancora vedendo con i nostri occhi quanto un’informazione deviata sul virus possa letteralmente spostare il confine tra vivere e morire.

Tanto per citare il filosofo coreano Byung Chul Han “Il vaccino è tutela, non controllo”.

Se solo ci si fidasse un po’ di più della scienza e delle fonti ufficiali non ci sarebbe tanto bisogno di campagne di sensibilizzazione.

Ed ancora potrebbe dirsi che è essenziale promuovere nei giovani lo sviluppo di un sano spirito critico, utile ad orientarsi tra le numerose sollecitazioni che oggi giorno da più parti ricevono.

È difficile orientarsi nel fiume di input che ci arriva dallo schermo dei nostri devices. La verità è stata soppiantata da una post-verità (eletta parola dell’anno nel 2016) che sembra premiare le interpretazioni, a danno dei fatti. Non si sa più dove siano finiti i fatti e questo i giovani lo comprendono meglio dei loro genitori. È qualcosa che crea confusione, incertezza e infine indifferenza. In un capitolo del libro, sposto l’attenzione proprio sulle responsabilità del giornalismo 2.0, votato al clicbait per sopravvivere all’interno di un mercato creato dai colossi del Digital. Senza un vero spirito critico, si viene trascinati da una parte all’altra oppure si resta ancorati al pensiero pre-esistente.

GIUSEPPE PIACENTE

In collaborazione con Claudio Calcinai e Anna Corallo

NOTA BIOGRAFICA

Giuseppe Piacente scrive contenuti aziendali per aumentare la visibilità online delle aziende, è docente di SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca) e social media marketing ed è un giornalista pubblicista.