A proposito della confessione del peccati, riflessioni ecclesiologiche e antropologiche

di Gianni Cioli

In un recente numero del settimanale Toscana oggi ho avuto l’opportunità di pubblicare alcune considerazioni sulla confessione dei peccati, quale elemento imprescindibile nella celebrazione del sacramento della penitenza, che propongo qui con qualche modifica, nella circostanza del mese di dicembre, anche in vista della preparazione al Natale, occasione che, tradizionalmente, avvicina ancora certo numero di fedeli alla penitenza sacramentale.

S.Apollinare nuovo – La guarigione del paralitico

Le riflessioni costituiscono, per l’esattezza, la risposta alla domanda posta da un lettore del settimanale: “Perché c’è bisogno della confessione? Non basta raccontare a Dio, in preghiera, i propri peccati e chiedere a Lui il perdono?”.

Si tratta, in realtà, di un quesito ricorrente fra i cristiani di oggi, un quesito che, forse, segnala una certa disaffezione nei confronti del sacramento della penitenza. Per capire le ragioni di tale domanda ci si dovrebbe interrogare in maniera seria sulle radici e sulla qualità dell’attuale crisi del sacramento. Dipende dalla sfiducia generale nelle istituzioni e nell’autorità (che non risparmia la Chiesa)? Dal crescente soggettivismo in ambito morale? Dall’evaporazione del senso del peccato? O da cos’altro ancora?

Non potendo addentrarmi in tale ginepraio di questioni, mi sono limitato ad offrire due brevi considerazioni come risposta, una di carattere teologico o, più esattamente, ecclesiologico, e una di carattere antropologico, consapevole che quanto detto risulterà riduttivo rispetto alla vastità dei problemi che la domanda nella sua semplicità pone.

S.Apollinare nuovo – La apparizione del Risorto agli apostoli

La prima considerazione, più teologica, è questa: la Chiesa insegna che la confessione sacramentale è necessaria per la remissione dei peccati gravi (quelli lievi possono essere perdonati per altre vie), commessi dopo il battesimo. La celebrazione del sacramento della penitenza è dunque profondamente collegata a quella del battesimo ed ha lo scopo, mediante l’assoluzione dai peccati gravi, o mortali, di ricostituire quella piena comunione con la comunità ecclesiale, in cui il battesimo ci ha inseriti, e che il peccato (grave) ha incrinato. Il battesimo ci fa entrare in comunione con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, inserendoci nella vita della Chiesa. Il peccato compromette la comunione con Dio e con la comunità cristiana. La riconciliazione con la Chiesa, che si realizza con la celebrazione del sacramento della penitenza, permette di ritrovare la santità battesimale, ovvero la piena comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Alcuni scrittori cristiani antichi definivano, in effetti, il sacramento della penitenza come un “battesimo faticoso”, sottolineandone le analogie e le differenze con il primo sacramento. E come uno non può battezzarsi da solo, per entrare a far parte della Chiesa, ma deve essere battezzato da qualcuno che agisce in nome di essa, così il sacramento della penitenza, deve essere celebrato di fronte al ministero a ciò deputato dalla Chiesa e nelle modalità da questa stabilite.

S.Apollinare nuovo – La parabola del fariseo e del pubblicano

Si può aggiungere che il sacramento della penitenza, vissuto con questa consapevolezza, ci può aiutare a riscoprire la bellezza del battesimo. Il battesimo è il sacramento che dona la libertà di amare, sottraendo il cristiano alle costrizioni del peccato. La penitenza è il sacramento che ridona tale libertà, rimettendo i peccati gravi del battezzato e aprendo la strada a un possibile impegno di conversione sincero e profondo. Il peccato, infatti, ostacola la libertà di amare rendendo difficile il riconoscimento del bene ed ostacolando la piena adesione ad esso.

La seconda considerazione, più antropologica, è questa: per mettersi pienamente di fronte alle proprie colpe e per sentirsi davvero perdonato, l’essere umano ha bisogno di confrontarsi con un proprio simile. Nella pretesa di porsi da soli di fronte a Dio, si può correre il rischio di ritrovarsi, in realtà, da soli con sé stessi, con la conseguenza, o di autoassolversi senza autentico pentimento, o, viceversa, di autocondannarsi senza appello. Confessare i propri peccati, ovvero chiamarli per nome, di fronte a qualcuno che mi fa da specchio, è la strada migliore per poter prendere le distanze dal male commesso, senza autoingannarsi. Anche perché, purtroppo, al male commesso talora possiamo anche essere, in una certa misura, affezionati. Il rischio di autoingannarsi e di autoassolversi è, infondo, ricollegabile, per dirla con una efficace espressione di Benedetto XVI, a quello della fede “fai da te”.

Possiamo aggiungere che il confessore è anche colui che ha il compito di aiutare il peccatore a trovare la giusta terapia per guarire dalle conseguenze dei peccati, indicando la congrua la penitenza (o soddisfazione che dir si voglia), come via che chi ha peccato è chiamato a percorrere per una conversione autentica e foriera di gioia cristiana.

S.Apollinare nuovo – La samaritana al pozzo

Una esposizione sintetica delle variazioni delle modalità di celebrazione conosciute dal sacramento nel corso del tempo è presente nei numeri 1446-1448 del Catechismo della Chiesa cattolica:

1446 Cristo ha istituito il sacramento della Penitenza per tutti i membri peccatori della sua Chiesa, in primo luogo per coloro che, dopo il Battesimo, sono caduti in peccato grave e hanno così perduto la grazia battesimale e inflitto una ferita alla comunione ecclesiale. A costoro il sacramento della Penitenza offre una nuova possibilità di convertirsi e di recuperare la grazia della giustificazione. I Padri della Chiesa presentano questo sacramento come «la seconda tavola [di salvezza] dopo il naufragio della grazia perduta».40

1447 Nel corso dei secoli la forma concreta, secondo la quale la Chiesa ha esercitato questo potere ricevuto dal Signore, ha subito molte variazioni. Durante i primi secoli, la riconciliazione dei cristiani che avevano commesso peccati particolarmente gravi dopo il loro Battesimo (per esempio l’idolatria, l’omicidio o l’adulterio), era legata ad una disciplina molto rigorosa, secondo la quale i penitenti dovevano fare pubblica penitenza per i loro peccati, spesso per lunghi anni, prima di ricevere la riconciliazione. A questo «ordine dei penitenti» (che riguardava soltanto certi peccati gravi) non si era ammessi che raramente e, in talune regioni, una sola volta durante la vita. Nel settimo secolo, ispirati dalla tradizione monastica d’Oriente, i missionari irlandesi portarono nell’Europa continentale la pratica «privata» della penitenza, che non esige il compimento pubblico e prolungato di opere di penitenza prima di ricevere la riconciliazione con la Chiesa. Il sacramento si attua ormai in una maniera più segreta tra il penitente e il sacerdote. Questa nuova pratica prevedeva la possibilità della reiterazione e apriva così la via ad una frequenza regolare di questo sacramento. Essa permetteva di integrare in una sola celebrazione sacramentale il perdono dei peccati gravi e dei peccati veniali. È questa, a grandi linee, la forma di Penitenza che la Chiesa pratica fino ai nostri giorni.

1448 Attraverso i cambiamenti che la disciplina e la celebrazione di questo sacramento hanno conosciuto nel corso dei secoli, si discerne la medesima struttura fondamentale. Essa comporta due elementi ugualmente essenziali: da una parte, gli atti dell’uomo che si converte sotto l’azione dello Spirito Santo: cioè la contrizione, la confessione e la soddisfazione; dall’altra parte, l’azione di Dio attraverso l’intervento della Chiesa. La Chiesa che, mediante il Vescovo e i suoi presbiteri, concede nel nome di Gesù Cristo il perdono dei peccati e stabilisce la modalità della soddisfazione, prega anche per il peccatore e fa penitenza con lui. Così il peccatore viene guarito e ristabilito nella comunione ecclesiale.