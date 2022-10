A Propaganda Live il “patto” Cesa-Citriniti: “No alla chiusura del San Timoteo e lotta alla mafia” 

“E’ stato eletto in Molise e gli capita il molisano”. Così Diego Bianchi ‘Zoro’ ha presentato il servizio andato in onda su Propaganda Live, programma di La7, nella puntata dello scorso 30 settembre in cui il termolese Pierfrancesco Citriniti è riuscito a strappare una promessa, o meglio due, all’onorevole Cesa eletto lo scorso 25 settembre alla Camera con la coalizione di centrodestra proprio in Molise.

“Il ricordo più emozionante che si riporta dal Molise?” ha chiesto Citriniti a Cesa che ha risposto: “L’affetto genuino della gente. Sono molto contento di rappresentare i molisani. Il Molise ha delle cose straordinarie, castelli, paesini. Lotito è innamoratissimo del Molise come me. Io ho fatto una campagna con il cuore e ce l’ho messa tutta perché la gente meritava”.

Dopo aver fatto ironia anche sulla bontà del cibo molisano Citriniti si è fatto serio: “Promette a me e tutti i molisani, soprattutto ai termolesi, che non permetterete a nessuno di chiudere gli ospedali, soprattutto quello di Termoli, eccellenza molisana”.

“Io ho incontrato tutti i medici”, ha risposto Cesa. “La prima cosa che faremo io e Lotito sarà quella di chiedere con un provvedimento il decreto Molise per azzerare il commisariamento e il del debito della sanità”.

“Altra cosa che mi deve promettere -ha continuato Citriniti- è quella di combattere le infiltrazioni mafiose che stanno nascendo in Molise”.

Cesa ha ribattuto: “Ci hanno parlato anche di questo e lì bisogna essere molto fermi. Conosco esattamente tutte le problematiche del Molise perché mi sono girato quasi tutti i comuni”.

Un piccolo passaggio anche sul colpo di scena Cerroni-Lancellotta a fine servizio.