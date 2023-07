A processo per danneggiamento di dati informatici e appropriazione indebita, assolto tecnico informatico

La Corte di Appello ha confermato la pronuncia di primo grado

I fatti risalgono alla fine del 2015, quando un tecnico informatico originario di Castropignano, al tempo dipendente di una società di Torella del Sannio specializzata in e-commerce, avrebbe cancellato, secondo l’accusa della denunciante, i dati aziendali memorizzati su un computer e di essersi indebitamente appropriato degli stessi al fine di utilizzarli nell’avvio un’attività analoga.

La denuncia era stata sporta soltanto tre anni dopo dall’ex titolare dell’azienda che, al tempo del presunto accaduto, era già stata ceduta in affitto ad altra società unitamente alla posizione lavorativa del giovane professionista.

La Procura della Repubblica di Campobasso, quindi, formulava l’imputazione a carico del tecnico per i reati di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici nonché di appropriazione indebita aggravata.

All’esito del processo di primo grado, celebrato innanzi al Tribunale di Campobasso, l’imputato, difeso dagli Avvocati Massimo Romano e Luca Di Carlo che avevano optato per il rito abbreviato, veniva assolto per insussistenza del fatto con sentenza del 16.05.2022.

Il Giudice, in particolare, riconosceva come le accuse di formattazione del dispositivo e di appropriazione dei presunti dati in esso contenuti fossero infondate in quanto del tutto sprovviste di prove, non avendo l’accusa sottoposto il computer al necessario accertamento informatico da effettuarsi mediante le rigorose tecniche volte all’estrazione di copia forense del medesimo. Questa, infatti, come previsto dalla legge, rappresenta l’unica procedura atta a garantire l’intangibilità dei dati elettronici registrati nel reperto, oltre che l’integrità e la corrispondenza dei presunti dati duplicati.

Infine, pronunciandosi sull’appello successivamente proposto dalla parte civile, la Corte di Appello di Campobasso, con sentenza del 02.02.2023, divenuta recentemente irrvocabile, ha confermato la pronuncia assolutoria di primo grado, mettendo la parola fine all’annosa vicenda.