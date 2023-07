A Pozzilli i bersaglieri commemorano il Serg. Magg. Nicandro Saracino

Il 25 luglio 2023, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna, Santa patrona di Pozzilli

Conto alla rovescia per l’evento più atteso dell’anno per Pozzilli e per l’Associazione Nazionale Bersaglieri della Sezione Pentria (IS). Il Presidente Provinciale di Isernia Bers. Mario Malorni, in comune accordo con l’Amministrazione comunale di Pozzilli, il giorno 25 luglio 2023, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna, Santa patrona di Pozzilli, ha organizzato una cerimonia di commemorazione in onore del Bersagliere sergente maggiore Nicandro Saracino di Santa Maria Oliveto, che sul fronte Greco, durante il secondo conflitto mondiale, è stato insignito sul campo di Medaglia di Bronzo al Valor Militare. A lui sarà dedicato il Labaro Bersaglieri della Sezione locale. Il programma prevede: ore 17:00 ammassamento in Piazza Aldo Moro, formazione e schieramento delle Autorità Civili, Militari e Associazioni. Presentazione del Labaro sezionale per la benedizione impartita dal parroco di Pozzilli Padre Giuseppe Celucci. A seguire sfilamento dei partecipanti e delle Autorità fino al Monumento ai Caduti. Alzabandiera, deposizione della corona da parte del Sindaco e di un rappresentante dell’Associazione Nazionale Bersaglieri. Breve cerimonia in ricordo del Bersagliere sottufficiale Nicandro Saracino insignito di Medaglia di Bronzo al Valor Militare e apposizione della Medaglia sul Labaro della Sezione Intercomunale “Pentria (IS)” a lui intitolata. Allocuzioni e saluti finali. L’evento si svolgerà con la partecipazione della nota Fanfara dei Bersaglieri “Sanniti” .