A Portocannone un nuovo centro rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il paese bassomolisano è stato ammesso in 4° posizione in graduatoria nazionale per il finanziamento a fondo perduto di € 74.999,44 per il nuovo centro RAEE

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale a Portocannone che si fregia dell’ennesimo importante risultato raggiunto a favore della comunità. A darne comunicazione è stato il primo cittadino, Francesco Gallo che ha fatto sapere che il piccolo paese bassomolisano è stato ammesso in 4° posizione in graduatoria nazionale per il finanziamento a fondo perduto di € 74.999,44 per un nuovo centro RAEE da realizzare proprio a Portocannone. “Il centro RAEE che all’interno ospiterà anche l’isola ecologica sarà realizzato in un’area dopo il campo sportivo, in modo da liberare definitivamente lo spazio antistante lo stadio e renderlo a disposizione delle varie attività dello stesso.

Riteniamo come Amministrazione di aver raggiunto in questo modo due obbietti: il primo è quello di dotare la nostra comunità di un’isola ecologica nuova con all’interno la possibilità del ritiro anche dei RAEE e il secondo è che con questa operazione si ridà lustro alla nostra struttura dello stadio comunale eliminando ciò che in questi anni l’ha visto privare della funzionalità e del decoro esterno.

Portare a casa questi risultati e come sempre a costo zero per il bilancio comunale, deve essere motivo di orgoglio per l’intera comunità; come Amministratori cerchiamo ogni giorno di fare il nostro meglio affinché ciò si concretizzi sempre di più”.