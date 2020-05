A Portocannone 16mila euro per le famiglie in difficoltà

Si tratta del fondo di solidarietà regionale

Con delbera di giunta comunale n. 14 del 30/4 sono stati approvati gli atti relativi al fondo di solidarietà regionale per mezzo del quale sono stati assegnati al Comune di Portocannone € 16.086,95 per il pagamento di bollette ed affitti in favore di nuclei famigliari in difficoltà a causa dell’ emergenza sanitaria in atto. I criteri di accesso e la modulistica sono già disponibili sulla home page del sito Istituzionale del Comune e verranno messi a disposizione degli interessati in forma cartacea presso la casa comunale e presso le attività commerciali. Al fine di sostenere nel miglior modo possibile le famiglie in stato di bisogno, pur non avendo ancora ricevuto materialmente i fondi, il Comune di Portocannone ha stabilito di provvedere al perfezionamento delle procedure necessarie per la formazione delle relative graduatorie, in modo da poter erogare nel più breve tempo possibile il contributo ai beneficiari all’atto dell’effettivo accredito da parte della Regione Molise.