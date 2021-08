A piedi verso Barcellona. Il molisano Giovanni Messina racconta un’altra tappa verso la meta

Un viaggio, lungo o breve che sia, è sempre un’avventura. Ne sa qualcosa il nostro amico campobassano Giovanni Messina che ormai sta quasi per raggiungere Barcellona…. rigorosamente a piedi. Partito il 30 giugno scorso, ora si trova in territorio di Francia a Perpignan, cittadina francese con fortissime influenze catalane, quindi spagnole. L’intervista di oggi che vi inviatiamo a seguire ci ha riservato altre soprese e come sempre Giovanni ha saputo raccontarcele con grandissima simpatia, anche quando ha ricordato di un tentativo di furto che ha subìto.