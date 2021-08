A piedi da Assisi a Roma, giudice onorario isernino ricevuto dalla Cartabia

Il giudice onorario Livio Cancelliere, isernino che vive e lavora a Parma, ha deciso di camminare 250 km, da Assisi a Roma, per arrivare al ministero della Giustizia e parlare con la ministra Marta Cartabia della sua condizione di lavoro. “Pronuncio sentenze nel nome del popolo italiano. E ho sempre lavorato a cottimo, anche se decido l’esito dei processi al pari di un magistrato di professione”, racconta Cancelliere che ora ha 50 anni ma svolge la funzione di giudice onorario da 18. Il giudice, arrivato a piedi a Roma, racconta che la famiglia dei magistrati onorari è molto ampia: ci sono i giudici di pace, pagati anche per il provvedimento oltre che con un fisso per ciascuna udienza, poi ci sono i vice procuratori onorari, pagati anche loro per le attività fuori udienza. “Sia chiaro, anche i compensi di questi colleghi sono inadeguati al ruolo, all’importanza e alla delicatezza del lavoro che svolgono, ma in questo contesto deteriore, noi, i giudici onorari di tribunale, siamo certamente i più penalizzati, pagati per la sola udienza che svolgiamo in aula”, sottolinea. Cancelliere non ha paura di svelare quanto guadagna: 98 euro lordi per 5 ore di udienza. “Le udienze sono solo di lunedì, quindi quattro udienze al mese. Per me l’udienza però è la punta dell’iceberg, è l’attività meno impegnativa, perché prima devo studiare i fascicoli e vedere se tutto è in regola. E dopo l’udienza devo scrivere le sentenze”, racconta il giudice che quindi viene pagato solo per l’udienza e fa tutto il resto gratis. “In più, se per problemi familiari o di salute io non posso tenere udienza, in tutto il periodo di sospensione sono del tutto privo di copertura economica”, aggiunge. E sono proprio queste condizioni di lavoro che vuole portare all’attenzione della ministra Cartabia, che lo ha incontrato alla fine del suo cammino, a Roma.