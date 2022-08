A Petrella Tifernina apre “La Casa dei Santi”

E’ visitabile, accanto alla chiesa di San Giorgio, tutti i giorni a partire da domenica 7 agosto 2022

Le statue dei Santi della Parrocchia di San Giorgio Martire di Petrella Tifernina, per molto tempo accantonate in un luogo angusto, finalmente hanno avuto una consona e dignitosa collocazione per la loro valorizzazione spirituale e culturale.

È stata Angela Amoroso, ispirata dalla grazia di Dio, a realizzare questa espressione di fede e di amore verso i Santi, verso il popolo di Petrella e in memoria del fratello Giovanni.

Hanno collaborato con grande maestria, professionalità e senso di responsabilità alla realizzazione di quest’opera: Don Benito Giorgetta, parroco della chiesa di San Timoteo di Termoli dove attualmente Angela Amoroso risiede, che ha fornito un significativo sostegno attraverso la sua vicinanza spirituale e operativa; l’arch. Ivano Ludovico progettista e direttore lavori; Giuseppe Silvaggio per le opere di falegnameria, Luca Di Bona per le opere edili, Saverio Lombardi per l’impianto elettrico e Don Domenico Di Franco, parroco della chiesa di San Giorgio Martire per il sostegno spirituale nel corso dei lavori.

L’augurio che i Santi possano continuare ad illuminare, guidare e sostenere il cammino di fede dei petrellesi ovunque risiedano e di quanti ad essi si affidano.

“Essere Santi non è un privilegio di pochi ma è una vocazione per tutti” cit. Papa Francesco

La piccola Casa dei Santi è visitabile, accanto alla chiesa di San Giorgio, tutti i giorni a partire da domenica 7 agosto 2022.