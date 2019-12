A Petrella il Concerto di Capodanno con Coro Gospel Big Soul Mama Gospel Choir

REDAZIONE

Mercoledì 01 Gennaio 2020 a Petrella Tifernina, presso la monumentale chiesa di San Giorgio Martire si terrà la III edizione de Il Concerto di Capodanno, iniziativa della ProLoco inserita nel Cartellone di Eventi natalizi in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Parrocchia.

L’augurio di buon anno verrà affidato al Coro Gospel Big Soul Mama Gospel Choir. Il coro nato a Latina nella metà degli anni novanta e diretto dal maestro Roberto del Monte. Il vasto repertorio include brani che vanno dai più classici ai più particolari e rivisitati grazie ai quali è possibile fondere le caratteristiche fondamentali del Gospel e dello Spiritual con i ritmi più moderni del Soul e del Funky. Per l’occasione tanti saranno i canti natalizi. Appuntamento il 1° Gennaio 2020 alle or 19.00 presso la Chiesa San Giorgio Martire di Petrella Tifernina.



Big Soul MamaRivelazione del Talent Televisivo “I BAND“ di La 5.

I Big Soul Mama si sono affermati sia a livello nazionale che internazionale grazie anche alla collaborazione con Joy Malcom, vocalist del gruppo londinese degli Incognito e di Moby e a quella con Tiziano Ferro, il quale ha mosso i primi passi nella musica proprio all’interno dei Big Soul Mama Gospel Choir, motivo per cui li ha voluti coinvolgere nel suo primo lavoro discografico Rosso relativo, nella canzone Soul dier. Il coro è impegnato annualmente in concerti a livello nazionale e si è esibito durante il tradizionale Concerto del Primo Maggio nella loro città natale nell’edizione 2014 e, nello stesso anno, nel gran finale di “Bastia Estate 2014” in Umbria. Numerose sono, inoltre, le partecipazioni a spettacoli al fianco di personaggi come Antonella Clerici, Paola Perego, Fabrizio Frizzi, Luisa Corna, Pino Insegno, Ivana Spagna e la partecipazione da Maurizio Costanzo.