A Petrella come in Baviera, riflettori accesi sull’Oktoberfest

Tagliato il nastro che ha dato il via ai festeggiamenti

PETRELLA TIFERNINA. Prima il “sacro” nel senso scientifico e umanistico del termine in nome del genio italiano nel mondo per antonomasia, quel Leonardo da Vinci di cui ricorrono i 500 anni dalla morte che Petrella ha voluto onorare con un percorso esperienziale ed interattivo inaugurato oggi pomeriggio nella sala museale con “Vi mostriamo Leonardo – Vietato non toccare”, composto da sculture cinetiche, organizzato dall’associazione “Sottobosco” in collaborazione con la Pro loco e il patrocinio del Comune di Petrella. Poi, spazio all’enogastronomia e alla musica dal vivo con “l’Oktoberfest petrellese”, che unisce ai piatti tipici bavaresi quelli della tradizione paesana, cui hanno dato ufficialmente il via con il taglio del nastro rigorosamente biancazzurro bavarese, il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, il presidente dell’Unione delle Pro loco molisana, Simone Di Paolo, e diversi sindaci accolti dal “padrone di casa”, Alessandro Amoroso. Poi, fiumi di birra e tintinnar di boccali ad accompagnare le prelibatezze “bavapetrellesi”.