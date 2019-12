A Petrella al via gli eventi natalizi con l’accensione dell’Albero di Natale

REDAZIONE

Domenica 8 dicembre l’Amministrazione comunale con la collaborazione della ProLoco ha dato il via agli eventi natalizi con il gesto simbolico dell’accensione dell’Albero di Natale.

«Anche quest’anno abbiamo scelto, in rispetto all’Ambiente, e dopo aver festeggiato la Giornata Nazionale dell’Albero, di posizionare nella piazza centrale di Petrella un Albero di Natale luminoso. Il gesto simbolico, accompagnato da note aromatiche di vino caldo e panettone, dell’accensione delle luminarie ha dato il via agli eventi natalizi, che verranno curati dalla locale ProLoco”, così il primo cittadino Alessandro Amoroso». Anche a Natale proponiamo un cartellone di eventi per diverse fasce d’età, continuando nella nostra opera di presenza sul territorio e valorizzazione del paese”, così il presidente della ProLoco Gianluca Simpatico. In cartellone da segnalare alcuni eventi come : Il Molise d’Autunno – il bosco la fauna ela flora, concorso fotografico dal 20 al 23 dicembre ; Send Melody , musica dal vivo e quadri artistici di sabbia il 26 dicembre; la III edizione del Concerto di Capodanno con Gospel Choir il 1° gennaio.