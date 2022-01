A Petacciato si tornerà a scuola regolarmente: “Dallo screening è emerso un solo positivo”

A Petacciato al momento non ci sono le condizioni per un provvedimento sindacale di sospensione della didattica in presenza

“Pur essendo io personalmente convinto che differire di qualche giorno non sarebbe stato sbagliato, credo che, se il Governo ha ritenuto di dovere confermare il rientro in presenza, a Petacciato al momento non ci sono le condizioni per un provvedimento sindacale di sospensione della didattica in presenza”. E’ questa la decisione del primo cittadino di Petacciato, Roberto Di Pardo, a seguito del risultato dello screening sulla popolazione scolastica. Allo screening che si è svolto nella giornata di ieri, 7 gennaio, hanno preso parte 290 persone tra alunni, personale ata e docenti. Su 338 alunni la partecipazione è stata del 70% circa ( 234). Solo un positivo riscontrato.

“Seppur ci siano molti contagi -ha fatto sapere Di Pardo- si tratta comunque di un dato in linea con quello nazionale, e se a livello centrale il governo ha deciso di non chiudere, anche a Petacciato non ci sono le condizioni eccezionali/speciali per chiudere. Tra l’altro a scuola si è in uno di quei pochi posti in cui le protezioni facciali e il distanziamento sono certi. Discorso diverso per la scuola dell’infanzia ma anche in questo caso non abbiamo dati per emettere un provvedimento di chiusura.

Va aggiunta una considerazione: la situazione attuale non avrà a breve una evoluzione migliorativa e pertanto chiudere la scuola per 5 gg ma lasciare aperti punti di aggregazioni giovanili, non ha senso. Bisogna necessariamente accelerare la campagna vaccinale sui più piccoli per ridurre drasticamente la circolazione del virus. La DAD non deve rappresentare la soluzione al problema.

Una rivista nazionale di psicologi riporta: Noia, fatica, stress, tristezza: eccoli i sentimenti che bambini e adolescenti hanno usato spesso per descrivere il loro rapporto con la didattica a distanza. «È come se avessero vissuto un terremoto o un’altra catastrofe naturale, che gli ha lasciato un malessere psicologico i cui effetti a lungo termine non sono ancora chiari», sintetizza David Lazzari, presidente dell’Ordine degli psicologi, che nei mesi scorsi ha consegnato quattro distinte ricerche effettuate in collaborazione con l’istituto Piepoli al ministero dell’Istruzione per dimostrare gli effetti della dad sugli studenti”.