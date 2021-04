A Petacciato scende il numero dei positivi, il sindaco: “Attenzione alta”

“Se entro oggi non arrivano dosi in Molise, considerando che una scorta minima va tenuta per il richiamo, domani si fermerà la campagna vaccinale. Situazione analoga in tante regioni. Di questo passo la vedo dura!”. Questo il commento del sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, dopo la falsa partenza del vaccino di Johnson&Johnson che ha causato un nuovo rallentamento nella campagna vaccinale contro il Coronavirus. Fortunatamente, però, nel pomeriggio di oggi, 14 aprile, è arrivato il carico di dosi di vaccino destinato al Molise. Intanto “L’Ema sta accelerando la valutazione sul vaccino Johnson&Johnson e attualmente prevede di emettere una raccomandazione la prossima settimana”, come si legge in una nota dell’Agenza europea del farmaco che ha sottolineato che “i benefici del vaccino nella prevenzione del Covid-19 superano i rischi degli effetti collaterali”. Tornando poi alla situazione Covid a Petacciato il sindaco ha poi precisato: “Continua a scendere da alcuni giorni il numero dei positivi. Attualmente sono 3 i nostri concittadini che hanno avuto la sfortuna di contrarre il covid. Questo non vuol dire che il virus non circoli più tra noi. Anzi. In regione dopo alcuni giorni di riduzione della percentuale di positivi, da ieri è tornata a salire e la pressione sugli ospedali e non tende a diminuire. Pertanto manteniamo alta l’attenzione continuando a rispettare le regole ormai note a tutti”.