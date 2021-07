“A Petacciato luogo dove natura e tecnologia si incontrano”, parola di Selvaggia Lucarelli

“Molise. A Petacciato succede che si passa sotto un tunnel nascosto sulla statale, si attraversa una pineta e ci si ritrova in un posto magico, nato da poche settimane, in cui la natura e la tecnologia si sposano davanti al mare, come in una soap. E quindi chi vuole lavora (o fa finta) in smartworking dalle postazioni sull’acqua (il tutto è costruito in materiale ecologico e smontato a fine stagione), chi vuole mangia pesce al ristorante sulla palafitta, gli altri se ne stanno sui lettini tra i tronchi portati dalla corrente accatastati sulla spiaggia in maniera scenografica e il rumore delle onde. Tutto questo, in Molise, mica Miami Beach!”. Parola di Selvaggia Lucarelli che, dopo il tour a Montenero e Termoli, ha visitato anche Petacciato dove un imprenditore che da anni lavora a Milano ha deciso di realizzare uno stabilimento con postazioni di smart working sulla spiaggia. Una sorta di paradiso terrestre che ha conquistato anche la nota giornalista e conduttrice televisiva.

Foto e video tratte dal profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli