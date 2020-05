A Petacciato è festa patronale: processione di San Rocco “blindata”

Tutte le regole da rispettare per la festa del patrono e il programma delle celebrazioni

Oggi e domani sarebbero stati 2 giorni di festa per la comunità di Petacciato. Festa religiosa molto sentita da tutti i petacciatesi: partire in processione dalla cappella di San Nicola fino al “trionfo” in piazza Padre Pio, la messa del giorno dopo e la processione con il Santo per le vie del paese fa parte delle nostre tradizioni da sempre.

«L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, nel rispetto delle regole che ci sono state date, grazie a Don Mario e alla Protezione Civile, non ci impedirà di unirci in preghiera -ha fatto sapere il sindaco Roberto Di Pardo- prima con la Santa messa in diretta streaming e poi salutando il santo che attraverserà le vie del paese su di un mezzo della protezione civile.

Raccomando a tutti di restare a casa, di non recarsi sul posto al fine di evitare assembramenti (che restano vietati sempre). Le regole sono restrittive anche per la Santa messa seppur celebrata all’aperto».

Di seguito il programma delle celebrazioni a cui si può assistere in streaming.

Sabato 9 maggio: Ore 19.00 S.Messa all’aperto: tomba di S.Nicola. (La messa non sarà con la presenza di popolo ad eccezione di coloro che aiutano nella celebrazione; ci sarà la diretta streaming sulla pagina Facebook della parrocchia).

Al termine, con la macchina della Protezione Civile la statua del Santo verrà portata al “trionfo” (Piazza P.Pio).

Domenica 10 maggio: Ore 18.30: Messa all’aperto al trionfo (piazza p. Pio). (La messa non sarà con la presenza di popolo ad eccezione di coloro che aiutano nella celebrazione; ci sarà la diretta streaming sulla pagina Facebook della parrocchia).

Al termine accompagnati con la macchina della Protezione Civile faremo il giro per la comunità.

A conclusione: benedizione e preghiera al Santo, dal sagrato della chiesa di S.Rocco.



Al passaggio del Santo, potete mettere alle vostre finestre e balconi un segno luminoso, o lanciare petali di rosa!