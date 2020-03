L’affondo del centro sinistra di Termoli alla maggioranza del consiglio comunale dopo quanto avvenuto nell’ultima assise civica

REDAZIONE TERMOLI

Il centro sinistra di Termoli ha rimarcato questa mattina, 2 marzo, in conferenza stampa, la mancata democrazia da parte della maggioranza e del sindaco Roberti che si è venuta a palesare nell’ultimo consiglio comunale di giovedi scorso inerente lo spostamento della stazione ferroviaria da piazza Garibaldi. «Noi volevamo solo che venisse chiarito ciò che non viene fuori dai documenti, ovvero se la stazione di Termoli rimane lì dov’è e in seconda battuta chiedere l’abbassamento della rete ferroviaria con la conseguente copertura». Ha esordito cosi l’ex sindaco Angelo Sbrocca che ha poi continuato: «Noi abbiamo sempre detto che siamo contrari allo spostamento. E se la nostra linea politica è netta e chiara non vi è invece chiarezza da parte della maggioranza di centrodestra del comune di Termoli. E volevamo che tutto il consiglio comunale deliberasse che la stazione rimanesse li dove è». «Secondo i documenti -ha continuato Sbrocca- l’idea programmatica a settembre 2019 era di spostare la stazione di Termoli e farne una unica a Campomarino. Quindi da una parte vi erano questi documenti scritti e a voce invece si diceva che la stazione non sarebbe stata spostata. Il 19 dicembre scorso, per altro, era stato richiesto un consiglio monotematico da tutta l’opposizione. Poi noi abbiamo fatto anche richiesta dell’abbassamento delle linea ferrata. Abbassando la linea ferrata e chiudendo le due sponde ci sarebbe stata una effettiva ricucitura delle due parti della città. Il sindaco Roberti ha però detto che questo non era fattibile salvo poi la stessa affermazione essere smentita dai 5 stelle che hanno detto che non è vero che non è fattibile ma ha un costo elevato. Doveva quindi essere fatto prima un progetto di fattibilità e poi rivedere il costo. Noi avevamo detto che si doveva fare uno sforzo politico per reperire le risorse per poter effettuare l’intervento di abbassamento della stazione. Termoli e il basso Molise sono stati lasciati da 50 anni senza una opera pubblica statale. Le ultime opere risalgono agli anni 70. Non è giusto che le spese vengano fatte solo altrove. È la politica che deve chiedere degli interventi strutturali nella nostra regione come quelli per il porto di Termoli e l’abbassamento della rete ferrata della stazione». Ad intervenire anche l’ex presidente del consiglio comunale di Termoli, Manuela Vigilante. «Abbiamo ritenuto insieme all’opposizione di lasciare l’aula durante l’ultimo consiglio comunale perchè non ci è stato consentito di discutere una proposta di delibera. Quello che chiediamo è chiarezza attraverso un atto formale che riporti, nero su bianco, l’intenzione di non voler spostare la stazione. Se si ha questa volontà la si deve tradurre in atto». Per Oscar Scurti, invece si tratta di una storia che si ripete. «Questa è già la seconda volta che alla minoranza viene negato il diritto di parola. Era successo con la cittadinanza a Liliana Segre. Questa maggioranza dimostra di essere arrogante e non rispettosa della minoranza e dei cittadini. Vogliamo chiarezza insieme alla cittadinanza e per questo partiremo anche con iniziative popolari». A chiudere la conferenza stampa l’ex vicesindaco di Termoli, Maricetta Chimisso: «Dobbiamo capire se questa amministrazione è di Vasto, Termoli o Campomarino. Sono eletti per rappresentare gli interessi della comunità. Vorrei chiedere ai commercianti della zona che tanto si erano spesi per la riapertura di corso Umberto I perchè adesso tacciono. Con lo spostamento della stazione si andrebbe verso un declino irreversibile».