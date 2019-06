A Palazzo San Francesco il centrodestra si spacca sul rendiconto (VIDEO)

REDAZIONE

ISERNIA

Il rendiconto di gestione 2018 ha ricevuto l’ok da parte del Consiglio comunale di Isernia, riunitosi stamane.

L’approvazione è avvenuta con 21 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti.

Soddisfatto il sindaco Giacomo d’Apollonio che ha dichiarato come quella del 2018, dopo un paio di anni in cui l’ente ha dovuto affrontare e risolvere pregresse complicazioni finanziarie ereditate dall’attuale amministrazione, è stata la prima gestione efficacemente sana, cioè senza i contenziosi e gli aspetti controversi che avevano creato grossi problemi ai precedenti bilanci. Non è dello stesso avviso Giovancarmine Mancini, consigliere comunale di Alleanza per il Futuro che ha bocciato il documento di gestione, così come ha fatto Raimondo Fabrizio (Forza Italia). Da registrare, inoltre, l’astensione della Lega. «Il dato politico è evidente: c’è un centrodestra coeso, formato da Forza Italia, Alleanza per il Futuro e la Lega ma che è all’opposizione. La maggioranza, invece, è composta da un fritto misto», ha dichiarato l’avvocato isernino.

