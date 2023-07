A Palazzo D’Aimmo si insedia l’opposizione ‘esterna’ del movimento di Izzo

Il 24 luglio davanti alla sede del Consiglio regionale, in occasione della prima riunione dell’assise da poco eletta, saranno presenti in riunione anche i componenti di “Io non voto…i soliti noti” che hanno partecipato alle elezioni

Lunedì 24 luglio alle ore 11.00 si insedia il Consiglio regionale con la sua maggioranza di centro destra e l’opposizione di centro sinistra. “A loro giunga il mio personale augurio di buon lavoro”, scrive Emilio Izzo, leader del movimento “Io non voto… i soliti noti”, candidato presidente alle Regionali, che non ha raggiunto la percentuale minima di preferenze per essere eletto in Consiglio.

“Nella stessa mattinata, al medesimo orario”, continua Izzo, “si insedia anche l’opposizione esterna, quella reale, quella che non avendo ricevuto i voti per essere “eletta” (grazie ai Soliti Noti che si sono votati una legge che ignobilmente fissa all’8% il “minimo” per entrare in consiglio!), piuttosto che sedere sui banchi dorati dei privilegiati, terrà i lavori, come sempre, dai marciapiedi o dagli spazi fuori del Palazzo al fianco dei più deboli.

Anche per noi sarà una seduta di insediamento, tranquilla, giusto per prendere le misure e il polso di quella che sarà, come sempre, una lunga stagione di lotte dure ma leali per vedere riconosciuti i diritti degli ultimi.

Non sappiamo se il presidente Roberti porterà un reale cambio di rotta rispetto alle tornate precedenti, ma so che, se vuole e se può, ha le capacità politiche e tecniche per farlo e, personalmente, saprò riconoscerne i risultati qualora questi vadano nella direzione sperata di una giustizia sociale”.