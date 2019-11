A.P.R.I. (Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti) celebra ad Isernia la “Giornata della disabilità”

“Giornata della disabilità”. A promuoverla con testimonianze, confronti ed approfondimenti sarà l’A.P.R.I., l’Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti del Molise, che dà appuntamento per l’intera mattinata di sabato 23 novembre presso l’Auditorium “Unità d’Italia” di Isernia. Dalle h 9.00 alle h 13.00 sono infatti in programma testimonianze di chi vive la particolare disabilità e di accudisce il disabile nella quotidianità. Nel corso della mattinata sono previsti diversi interventi da parte di soggetti retinopatici ed ipovedenti, nonché di coloro che ogni giorno vivono indirettamente la specifica disabilità della vista, stando vicini a quanti ne soffrono. Per info e partecipazione contattare Alessandro (331/9043236).

Tonino Atella