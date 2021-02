A ‘Nonsolomusica Radio’ il talentuoso musicista termolese Giuseppe Mastromatteo

La cantautrice Lara Molino intervisterà i giovani protagonisti del progetto “Un mondo migliore”

Venerdì, 12 febbraio, sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, sarà il momento dei giovani. Giuseppe Mastromatteo, 21 anni appena compiuti, talentuoso musicista e arrangiatore, sarà intervistato dalla cantautrice Lara Molino. La diretta comincerà alle ore 18:30 ed insieme a Giuseppe ci saranno alcuni dei suoi amici che nei mesi scorsi lo hanno aiutato a registrare la canzone “Un mondo migliore” di Vasco Rossi, riarrangiata dallo stesso Mastromatteo, in chiave orchestrale, per l’occasione. Il video della canzone, con la poesia “Volare per la prima volta” di Simone Di Minni in apertura, verrà mandato in onda durante l’intervista.

“L’idea è nata i primi giorni di maggio 2020, sul finire del lockdown” -racconta Mastromatteo – “parlando con amici con i quali avevo già registrato qualche brano, l’intenzione è stata quella di provare a superare i nostri confini, di unire più menti, più arti e soprattutto di donare a quante più persone possibili la speranza, ormai smarrita per via della pandemia. Così abbiamo suonato e registrato, ognuno a casa propria perché non potevamo incontrarci viste le restrizioni. “.

Giuseppe, molisano, di Termoli, iscritto dall’anno scorso al Corso di Composizione del Conservatorio di Pescara, ha scelto “Un mondo migliore”, la canzone del Blasco nazionale, perché ritiene non abbia una sola chiave di lettura e che parli di libertà, di speranza, di come migliorarsi e di come migliorare il mondo attorno a noi. Ad interpretare il brano, numerosi musicisti, cantanti, tutti molto giovani, studenti ed ex studenti del Polo Liceale Mattioli a indirizzo musicale di Vasto.