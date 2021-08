A “Noi… Artisti di questa terra” Franco Arminio, il poeta dei piccoli borghi

Riflettori su Montorio nei Frentani che per la 25° Edizione dello spettacolo di musica, danze e suoni ospita la cantante Simona Molinari, Valeria Pizzuto dell’Open Ars Studio e i Kalòs Ensemble

di Vittoria Todisco

Tra qualche sera, l’11 di agosto, i riflettori torneranno ad accendersi sul palco improvvisato di Montorio nei Frentani, dove l’aria è più fresca, per da vita alla XXV Edizione dello spettacolo “Noi… Artisti di questa terra” evento che celebra le nozze d’argento col pubblico da parte di artisti che quest’anno, e lungo l’arco di tempo dei 25 anni trascorsi, hanno portato cultura, arte, letteratura, scienza e attualità ad un pubblico di un paesino di circa 400 anime dell’Appennino molisano.

In Agosto solitamente il Molise si illumina di luci trasformando il paesaggio in un enorme presepe che pur non annunciando nascite divine simboleggia la vita. Ogni paese offre ospitalità, accoglienza, in un clima di festa che non mistifica l’odore di umido e di muffa che sprigionano le case abbandonate. Sentore che coniugandosi con i profumi di cibo, erbe e fiori sono portati dalla carezza del vento che come un fiume scorre lungo i vicoli restituendo inalterata la lentezza del trascorrere del tempo. Montorio è tra questi. Si popola solo d’estate quando quelli che se ne sono andati tornano per ritrovare se stessi, le radici, che l’affetto di amici e parenti mantengono vive. La sera ci si riunisce dinanzi al bar, sotto il fresco degli alberi, la birra va via come acqua mentre si chiacchiera, si ride, si scherza, si raccontano fatti, fino all’ arrivo delle prime luci del mattino.

“Noi… Artisti di questa terra” la cui organizzazione artistica è affidata al giovanissimo Marco Molino non è solo spettacolo di intrattenimento, di musica e quant’altro, è nel senso più freudiano del temine, il fil rouge di un percorso psicologico collettivo che gli abitanti di questo paese compiono per non soccombere inghiottiti, come purtroppo accade, dalla desertificazione che anno dopo anno, ormai da quasi mezzo secolo, cancella le piccole realtà, i paesi delle aree interne anche se ricchi di storia, tradizioni, cultura e, tesori materiali e ambientali purtroppo sconosciuti e un patrimonio d saggezza popolare oltre quello abitativo per nulla inferiore ad altri di regioni assai più fortunate.

Il Sindaco di Montorio Pellegrino Nino Ponte ce la mette tutta per mantenere in vita la sua comunità che purtroppo progressivamente va impoverendosi. Si è reso addirittura disponibile, insieme alla sua Amministrazione, ad offrire abitazioni in comodato d’uso, restaurate con i fondi per il terremoto i cui proprietari nel tempo di attesa intercorso sono purtroppo deceduti, a chiunque voglia trasferirsi in Paese affinché il piccolo negozio di generi alimentari non chiuda, e i ristorante e il bar continuino a svolgere un ruolo di utilità sociale

Il colpo grosso di questa edizione, oltre ad artisti del calibro di Simona Molinari la cantautrice popjazz che ha duettato con Andrea Bocelli, Al Jarreau, Ornella Vanoni e a fianco di Massimo Ranieri ha condotto lo spettacolo: “Sogno o son desto” ed è stata protagonista del film di Veltroni “C’è tempo”; il colpo grosso, dicevamo, è la presenza del poeta Franco Arminio definito : “il poeta dei piccoli borghi”. E’ da tempo che Franco Arminio, un dinamico intellettuale che oltre a scrivere poesie, è scrittore e regista, ha assunto il compito di indirizzare l’attenzione nostra, nel senso di comuni cittadini, ma soprattutto quella della classe politica e culturale sul dovere e l’opportunità di salvaguardare i piccoli borghi . “La poesia – dice – può evitare lo spaesamento in cui tutti ci troviamo”. E non siamo forse tutti spaesati per il perdurare di questa impensabile peste che ci fa intravvedere untori e monatti ad ogni angolo delle nostre esistenze mentre la parte più debole degli abitanti di tutto il mondo soccombe nell’indifferenza dei più ? Come potremo salvarci se non reimpostando il nostro sistema di vita su un diverso metodo di scansione del tempo e delle stagioni ?

Arminio chiede di restituire valore al capitale umano che alberga nei piccoli paesi, di ascoltare il racconto dei vecchi, di non trascurare i giovani e non tradirne i sogni e le aspirazioni. “ Bisogna che siano i giovani agenti di sviluppo locale, che vadano fuori a far esperienza e poi siano chiamati a risiedere per lunghi periodi nei paesi . – Ripete – In un piccolo centro spesso il capitale umano va in malora”.

Sarà molto interessante ascoltare dal vivo Franco Arminio, conoscerlo per cercare di comprendere e gustare le sue poesie per poter imparare a restituire valore alla parola, quella in rima che aiuta a realizzare la bellezza delle cose.