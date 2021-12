“A Natale tutti insieme”, al via le domande per accedere al Winter Camp

L’iniziativa del Comune di Campobasso aperta a 70 ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni per creare una opportunità di tempo libero per incentivare interessi e partecipazione attiva

Il Campus invernale del Comune di Campobasso “a Natale tutti insieme… 2021” è una iniziativa destinata a n° 70 ragazzi, di età compresa tra i 6 e 11 anni residenti nel Comune di Campobasso, a partire dal 23 dicembre e fino al 30 dicembre 2021 (con interruzione nelle giornate del 25 e 26 dicembre) e n. 2 gite (il 29 pomeriggio e il giorno 30 dicembre).

La proposta nasce dall’esigenza di creare un’opportunità di tempo libero anche per l’inverno, al fine di incentivare interessi e partecipazione attiva, contrastare il senso di noia e vivere esperienze socializzanti, soprattutto per quei minori che hanno difficoltà a partecipare ad iniziative con altri coetanei.

Con la sospensione delle attività scolastiche, il tempo libero a disposizione dei bambini aumenta considerevolmente ed è importante che gli stessi continuino ad impiegare il proprio tempo in modo positivo.

Il Campus invernale prevede l’accoglienza anche di ragazzi con disabilità che possono vivere un’esperienza di socializzazione e comunione con il gruppo dei pari.

Il grado di disabilità deve però permettere di condividere uno spazio ludico e non richiedere esigenze specifiche in quanto, anche se tra gli operatori sono presenti educatori professionali, gli stessi non hanno competenze sanitarie, bensì svolgono esclusivamente funzioni socio-assistenziali.

La frequenza è prevista tutte le mattine, dalle ore 8:30 alle 13.30 presso l’Istituto “D’Ovidio” in Via Gorizia a Campobasso.

Le attività e gli obiettivi che si intendono perseguire, rientrano all’interno di un programma complessivo che va non solo a colmare spazi di tempo incontrollati e spesso mal gestiti dai ragazzi, ma li occupa nella maniera più sana e formativa possibile, stimolando una esternazione delle attitudini personali e creative, punti chiave per una migliore strutturazione della personalità in queste particolari fasi evolutive.

Il Campus sarà organizzato e svolto nel rispetto delle misure di contenimento e contrasto all’epidemia da Covid-19 al fine di tutelare la salute di tutti i partecipanti, del personale e della comunità.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposita modulistica disponibile presso lo Sportello del Settore Servizi Sociali, in Via Cavour n.5, o sul sito internet del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it).

Le domande potranno essere consegnate a partire dal giorno 13 dicembre e consegnate entro e non oltre le ore 12:30 del 17 dicembre 2021.

Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero superare il numero massimo dei posti disponibili (n. 70), l’ammissione sarà disposta secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande stesse.

Le domande devono essere presentate esclusivamente presso lo Sportello di

Via Cavour n.5, Piano Terra, nei seguenti giorni e orari:

– lunedì dalle ore 10:30-12:30

– martedì dalle ore 15:30-17:00

– mercoledì dalle ore 10:30-12:30

– giovedì dalle ore 15:30-17:00

– venerdì dalle ore 10:30-12:30

Link di pubblicazione progetto/avviso/domanda di partecipazione