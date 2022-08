A Montorio nei Frentani appuntamento con ‘Noi…Artisti di Questa Terra’

E’ tutto pronto a Montorio nei Frentani per la XXVI edizione della manifestazione-spettacolo ‘Noi…Artisti di Questa Terra’ che si terrà il giorno 11 Agosto 2022, appuntamento fisso ed atteso dell’estate montoriese e del cartellone di eventi regionali promossi dell’Assessorato alla Cultura. Quest’anno l’Associazione organizzatrice promuove un progetto che amplia le attività realizzando l’evento dal titolo ‘Noi…Artisti di Questa Terra: Vivere il Borgo’. Un itinerario di visita nel piccolo borgo, tra Storia, Arte e Cultura con attività che prenderanno il via dalla mattina con un itinerario guidato illustrativo del borgo e concluderanno in serata con la XXVI edizione della manifestazione ‘Noi…Artisti di Questa Terra’. Una giornata nel borgo quindi, tra le sue bellezze e la sua storia artistica e culturale. Nel Polo Museale della Terravecchia saranno allestite mostre dedicate alla storia di ‘Noi…Artisti di Questa Terra’, al fotografo Pierino di Tonno ed al progetto di interscambio culturale ‘L’Arte dell’incontro’. La pausa ristoro, con prodotti tipici è organizzata dall’Associazione Turistica Pro Montorio e si terrà nella piazza centrale del borgo, momento conviviale e di riposo. Alle ore 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta, nella navata che ospita la pala d’altare dell’Annunciazione di Teodoro d’Errico, l’artista Giuseppina Ciarla terrà un concerto per arpa e voce dal titolo ‘A Ticket Home’.

Alle ore 21, presso la struttura Polivalente Comunale, avrà inizio la XXVI edizione della manifestazione ‘Noi…Artisti di Questa Terra’. Il parterre degli ospiti e premiati della manifestazione ‘Noi…Artisti di questa Terra’ è di alta caratura artistica e culturale. Ospite della serata Lina Sastri, attrice, cantante, autrice, regista, artista di palcoscenico, vincitrice di due David di Donatello per la migliore attrice protagonista. Antonio Forcione, “Uno dei più grandi chitarristi acustici” (The Guardian), Giuseppina Ciarla, “Prima Arpa” dell’Opera di Sarasota in Florida, Giuseppe Miraglia, ballerino, Vittoria Spedaliere, terza classifica allo Zecchino D’oro 2021. Tanti i premi ed i riconoscimenti: premio scientifico al dott. Mariano Flocco, premio giornalistico a Giovanni Mancinone, premio artistico all’Associazione Larino nel Cuore, premio alla cultura enogastronomica a Colombo Vincenzi detto Bobo, premio alla promozione del territorio all’Associazione Calciocavallo F.C. Molise. Si preannuncia una giornata ricca e felice per il nostro borgo, un impegno che si rinnova e amplia la sua visione e la prospettiva. Noi vi aspettiamo, a Montorio nei Frentani…dove l’aria è più fresca.

INFO: noiartisti@libero.it/3403165613