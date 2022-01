A Montenero sono 125 i positivi: al via lo screening gratuito sulla popolazione

Il sindaco ha richiesto una giornata dedicata alle vaccinazioni pediatriche presso la Casa della Salute, si attende il via libera dell’Asrem

Anche a Montenero la situazione dei contagi è in aumento così come accade in quasi tutta la regione. Nella giornata di ieri l’Asrem ha comunicato la presenza di altri 8 positivi al Sars-CoV-2. “La situazione aggiornata con i dati a mia disposizione, che comprendono anche ni negativizzati e i positivi da tampone antigenico è la seguente -ha fatto sapere il sindaco Simona Contucci-: 9 persone negativizzate, 54 positivi al tampone molecolare, 21 nuovi positivi al tampone antigenico rapido nelle giornate di ieri e di oggi per un totale di 71, con un totale generale di 125 positivi in paese”.

Da oggo, venerdì 7 gennaio, sarà possibile effettuare il tampone antigenico rapido in maniera volontaria e gratuita nel corso della giornata organizzata appositamente dopo le festività natalizie, per avere una fotografia aggiornata sulla curva dei contagi, seppure nell’ambito dei cittadini che ne prenderanno parte.

“Informo inoltre che a seguito della decisione del Governo italiano di non rinviare l’apertura delle scuole, la giornata di sabato 8 gennaio sarà riservata allo screening sulla popolazione scolastica. Tutti i bambini dai 3 anni in su che frequentano le scuole dell’infanzia e i ragazzi che frequentano le cosiddette scuole dell’obbligo, potranno presentarsi con i propri genitori dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 13,30 alle 18,30, presso l’area di sosta tra Via Paterno e Via Padre Pio – dietro la Chiesa di San Paolo Apostolo – con accesso obbligatorio da Via Don Sturzo su Via Gramsci (lateralmente alla Caserma dei Carabinieri). Questa giornata di screening è rivolta anche a tutto il personale scolastico, docente e non docente, delle scuole di Montenero.

Per ulteriori informazioni in merito alle due giornate di screening, alle modalità e al luogo di somministrazione dei tamponi, ai moduli da scaricare, compilare e consegnare al personale addetto, invito a consultare il link: http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/…/IDPa…/2178

Comunico infine che da qualche giorno ho inoltrato una nota all’Asrem per avere una giornata dedicata alle vaccinazioni pediatriche presso la Casa della Salute, qui a Montenero di Bisaccia: in questo senso sia il Direttore Generale Florenzano che il Direttore di Distretto Giorgetta si stanno adoperando affinché ci siano tutte le condizioni necessarie per realizzare questa richiesta. Sicuramente non sarà semplice, perché i medici vaccinatori sono pochi e sottoposti a turni particolarmente impegnativi, ma si sta facendo il possibile per realizzare questa giornata, che per noi sarà molto importante per garantire anche ai più piccoli la vaccinazione contro il Covid”.