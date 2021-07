A Montenero riparte la musica dal vivo: sabato 24 in concerto i Dalton e Bricì

Dopo una lunga e prudente attesa, come sta avvenendo in tanti altri centri molisani anche a Montenero torna la prima serata di musica dal vivo.

Il Circolo Arci “La Ruota” in collaborazione col Bullock’s invita tutti a un doppio appuntamento musicale da non perdere.

Sabato 24 tornano infatti in paese dopo due anni i Dalton, band punk-rock cantautoriale romana, a presentare il loro terzo album “Papillon” che sta già facendo ballare molte piazze d’Italia. Ad aprire le danze ci sarà invece Bricì, al secolo Marco Colagioia, che coi suoi brani acustici in vernacolo montenerese si è ormai già fatto conoscere e amare anche fuori regione.

Il concerto è gratuito e si svolgerà all’aperto secondo le vigenti normative anti-Covid. L’appuntamento è per sabato 24 luglio, a partire dalle 21:00 presso il Bullock’s, in via Madonna di Bisaccia 68.