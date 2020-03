A Montenero positivo un 31enne

Il ragazzo ha lavorato fuori regione ed era già in isolamento volontario da due settimane

REDAZIONE

Arrivano notizie da Montenero di Bisaccia da parte del sindaco Nicola Travaglini. «Questa mattina ho ricevuto la conferma della positività al Covid-19 di un trentunenne montenerese; si tratta di un ragazzo che ha lavorato fuori regione e che, quindi, non ha alcun elemento di contatto con gli altri casi positivi riscontrati a Montenero di Bisaccia. La buona notizia è che il ragazzo era già in isolamento volontario da due settimane, per tanto la catena dei contatti è davvero limitata, se non addirittura nulla. Ho avuto modo di parlare con lui al telefono e mi ha riferito di sentirsi bene, anche se con sintomi piuttosto lievi, ma che non destano al momento preoccupazioni. Rivolgo a questo giovane il sincero augurio di poter superare al più presto questo momento, ricordando ancora una volta al resto della cittadinanza di restare a casa per preservare la propria e l’altrui incolumità».