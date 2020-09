A Montenero per la prima volta un sindaco donna: «Non me lo sarei mai immaginata»

Per la prima volta nella sua storia Montenero di Bisaccia ha eletto un primo cittadino donna. Con 2281 voti e con 570 voti di scarto rispetto a Fabio De Risio Simona Contucci ha raggiunto la fascia tricolore. Una lunga esperienza amministrativa la sua che con l’amministrazione Travaglini è stata vicesindaco e assessore oltre ad essere vicepresidente della Provincia di Campobasso. “Non me l’aspettavo – ha commentato la Contucci – stamattina c’era qualche dubbio. Ho pensato a quello che avevo fatto, alle persone a cui non sono arrivata e ho avuto un momento di tensione. Non ho mai riflettuto sul fatto che potevo essere il primo sindaco donna anche perché ho sempre lavorato con deleghe maschili, ho utilizzato la quota rosa ma mi sono sempre fatta spazio nel mondo della politica per quello che le persone hanno deciso di darmi fiducia”. La Contucci ha anche sottolineato il ruolo dei candidati della sua lista “che hanno fatto un bellissimo risultato e questo mi gratifica perché la scelta è stata giusta. Abbiamo lavorato bene sui profili, i nostri candidati rappresentano tutti i segmenti della popolazione dall’associazionismo al volontariato al mondo economico”. Tre le azioni che il nuovo sindaco di Montenero vorrà mettere subito in campo. “La prima cosa riguarda l’emergenza Covid perché il virus è tornato e dobbiamo mettere in sicurezza il paese. C’è anche la questione relativa alla pianta organica comunale perché il Comune è sotto organico e ancora la Marina di Montenero di Bisaccia che è un importante volano di sviluppo per il nostro paese. Voglio dedicare questo successo alla mia famiglia perché ho avuto diversi attacchi pesanti e la mia famiglia ha fatto quadrato attorno a me e alla mia squadra che ha lavorato bene. Un ultimo grazie ad Adriano Potalivo che è stato amministratore del paese e della comunità e una sorta di guida per me”.