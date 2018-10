A Montenero la festa di compleanno per i nati nel 1968

MONTENERO DI BISACCIA

E’ stata una festa di compleanno collettiva, quella festeggiata ieri, domenica 7 ottobre, dai nati nel 1968 a Montenero di Bisaccia.

Per festeggiare i loro 50 anni, tutti i nati nel ’68, si sono dati appuntamento alle ore 12 in Piazza della Libertà a Montenero dove hanno scattato le foto di gruppo per poi proseguire l’intera giornata insieme.

“L’intenzione era quella di poter festeggiare con gli amici e con le nostre famiglie un traguardo importante della nostra vita – hanno detto gli organizzatori – fornendo un’occasione unica per stare insieme e per condividere emozioni, pensieri, riflessioni e una dose generosa di sana spensieratezza. A giudicare dal numero di selfie, dalle tantissime foto scattate, dai video girati per documentare ogni dettaglio della festa, dai giochi che hanno coinvolto un po’ tutti, dai risultati della goliardica competizione canora e dai balli scatenati, siamo certi di aver fatto bene a ricordare a noi stessi che pur essendo “nel mezzo del cammin di nostra vita” … il bello deve ancora venire!”.