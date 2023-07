A Montenero di Bisaccia la seconda selezione di Miss Italia

Dopo lo straordinario successo di pubblico in piazza a Guglionesi, torna un nuovo appuntamento con Miss Italia a Montenero di Bisaccia.

Questa sera andrà in scena la seconda selezione regionale. Tra le splendide ragazze sarà scelta la reginetta che rappresenterà il centro bassomolisano.



Nella prima tappa Erminia Sessa di Pescolanciano è stata eletta Miss Guglionesi, al secondo porto Lorenza Lamanda, terza Sophia Marinelli, al quarto posto Martina Di Stefano, al quinto posto Valentina Romano, sesta Carmen Cerimele.



Il concorso guidato da Patrizia Mirigliani e giunto all’84esima edizione, negli anni ha cambiato “vestito”, si è adeguato ai tempi: oltre a esaltare la bellezza delle concorrenti, ne premia e valorizza i talenti.



E’ entusiasta l’agente regionale del concorso, l’avvocato Monica Mastrantonio, per questo percorso ricco di emozioni e ancora lungo, in un’estate che si preannuncia piena di impegni.