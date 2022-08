A Montefalcone nel Sannio torna la “sagra della capra”

Con grande entusiasmo la Pro loco Maronea di Montefalcone nel Sannio ripropone domani 10 agosto presso l’ex bocciodromo comunale la XXIV edizione della “sagra della capra”. Tale evento non sarà prettamente culinario, infatti la manifestazione sarà preceduta da un convegno presieduto da esperti, docenti universitari e amministratori locali.

La capra di Montefalcone è una dei pochi ceppi autoctoni rimasti in tutto l’Appennino centro-meridionale ed è censita nella banca dati della Federazione Europea di Zootecnica come capra di Campobasso o Grigio Molisana.

Negli ultimi anni l’attenzione verso la capra di Montefalcone è cresciuta in virtù della sua capacità di sapersi adattare alla scarsità di risorse del territorio, conservando così la sua varietà genetica e le proprietà organolettiche, nutrizionali e chimiche dei suoi derivati.

La manifestazione avrà inizio alle ore 17:30 con l’intervento degli esperti, a seguire ci sarà una degustazione dei prodotti gastronomici della filiera alimentare del tratturo. Dopo il convegno, a partire dalle ore 20:00, sempre presso l’ex bocciodromo, avrà inizio la sagra.

La Proloco Maronea ringrazia tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione.