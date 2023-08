A Montaquila la seconda tappe del progetto ‘Il bullismo non va in vacanza’

Un pomeriggio a Montaquila per dire ancora una volta e con più forza “NO al Bullismo” e favorire la sana integrazione tra i giovanissimi, coinvolgendo proprio i ragazzi del territorio e le famiglie. Continua il tour educativo e formativo con il progetto “IL BULLISMO NON VA IN VACANZA” un tema così importante di cui la cronaca continua a narrare episodi violenti. Un incontro che ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale e la Pro Loco di Montaquila segno di grande sensibilità alla tematica affrontata e un grazie particolare a tutti i relatori presenti, facendo luce sul ruolo delle famiglie e degli adulti per cercare di capire, anticipare e prevenire il fenomeno del bullismo. Emozionante la conclusione del convegno in cui Achille Volpe e Manuel Zaccarella si sono esibiti in una lettura di una poesia contro il bullismo e due pezzi musicali “La cura” e “Imagine” dove Arte e Poesia possono essere strumento di sensibilizzazione contro il bullismo e ogni forma di discriminazione.