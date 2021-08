A Montagano l’evento “La Notte bianca del libro”

Giovedì 12 agosto 2021, a Montagano, a partire dalle ore 18,00 ci sarà l’evento “Notte bianca del libro”, organizzato dal Comune di Montagano e condotto e curato da Angela Vitullo, referente di “Borghi della lettura”.

La Notte Bianca del Libro, giunta alla sua IV edizione, ha per tema la cura, intesa in tante accezione nei diversi appuntamenti: al Salone Belvedere alle 18 ci saranno le letture a bassa voce per famiglie di bambini da 0 a 6 anni dei volontari di “Nati per Leggere” e alle 19 il ricordo di Sergio Zarrilli, con l’intervento dei suoi amici e colleghi Nunzio Colarocchio, Leo Terzano e Gennaro Barone; su Rampa dei Leoni alle 20 si presenterà il saggio “La cura” di Nicola Vendittelli, alle 21 l’autobiografia “Forse tutto forse niente” di Sabrina Palumbo e alle 22 ci sarà un incontro con Irene Barone sul potere terapeutico della parola scritta, in prosa e poesia; alle 23 sul Belvedere il giornalista Donato Zoppo curerà il ricordo di Battiato.