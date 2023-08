A Montagano la Notte bianca della lettura

Anche quest’anno il Comune di Montagano e i Borghi della lettura, con la referente Angela Vitullo, presentano la Notte bianca della Lettura che si terrà oggi 9 agosto 2023.Giunto alla sua VI edizione, l’evento si apre alle ore 18,30, in Via Maggiore nel piazzale antistante la Chiesa Madre con le letture a bassa voce per famiglie di bambini da 0 a 6 anni dei volontari di “Nati per Leggere”. Alle ore 20.30 sulla Rampa dei Leoni si presenterà il libro “Oltre la via” (IBC Edizioni) di Giovannino Cornacchione. L’autore dialogherà con Angela Vitullo e sarà accompagnato dalle letture di Massimo De Vita.

Alle ore 22,00 sul Belvedere ci sarà la presentazione del libro “Cartoline dai Borghi della Lettura” (Edizioni Il viandante). Il curatore Roberto Colella dialogherà con Angela Vitullo.