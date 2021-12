A Mimmo Lucano la cittadinanza onoraria di Castelbottaccio

Il Comune di Castelbottaccio ha concesso la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano perche ha saputo fare dell’accoglienza e della solidarietà un modello di sviluppo e di rigenerazione di una comunità, da un disagio come è spesso inteso il fenomeno dell’immigrazione è ruiscito a trasformarlo in un fattore di sviluppo e di crescita.

Per vent’anni a Riace Mimmo Lucano e i suoi concittadini hanno dato vita ad un ad un’esperienza amministrativa, politica, culturale e civile straordinaria, che si è dimostrata determinante per creare più posti di lavoro, per riqualificare il territorio e per frenare lo spopolamento e il degrado urbano facendo diventare Riace un modello di rigenerazione delle cosidette aree marginali studiato e apprezzato in tutto il mondo.