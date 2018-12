A Mastrangelo e Giannantonio la cittadinanza onoraria

Cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria, venerdì 28 dicembre 2019, a Maurizio Mastrangelo e Marco Giannantonio da parte del Comune di Ripalimosani.

Nella seduta del Consiglio comunale di venerdì 30 novembre l’Assise civica aveva infatti approvato il provvedimento ai due imprenditori residenti in Irlanda che da poco hanno ricevuto il titolo di Cavalieri dell’Ordine della Stella d’Italia per il loro lavoro svolto nel paese sassone con la loro azienda del settore alimentare e turistico. La cittadinanza è un segno tangibile di ringraziamento da parte della comunità per due giovani che partendo da zero e puntando sulle loro idee, sulla loro competenza e soprattutto sul (tanto) lavoro, hanno reso onore a tutti i loro concittadini. L’appuntamento è alle 18.30 in sala consiliare a Ripalimosani.