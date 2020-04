A marzo 2 milioni di visitatori, il nostro grazie a voi lettori

Il Quotidiano del Molise si conferma leader dell’informazione regionale

Numeri impressionanti che confermano come Il Quotidiano del Molise online sia leader dell’informazione regionale. E il nostro grazie va principalmente a voi lettori che quotidianamente ci seguite per essere informati. In questi tempi difficili, seppur in modalità differenti rispetto al solito, abbiamo raddoppiato le forze per fornire tutte le informazioni utili alla cittadinanza. E siamo stati ampiamente ripagati dal vostro affetto e dalla vostra vicinanza. Con dati inimmaginabili. Noi abbiamo sempre il conforto di Google Analytics che certifica i numeri.

Nel mese di marzo abbiamo raggiunto il picco di sempre di ingressi sul nostro sito internet. L’Analytics ha registrato 2 milioni (1.975.727) di ingressi singoli (sessioni) per un totale di 3 milioni di visualizzazioni di pagina. La media di lettori giornalieri è stata di 64.500 con l’apice fatto registrare il 18 marzo quando ci sono stati 106.409 ingressi al nostro portale per un totale di 164.214 visualizzazioni di pagina. Un riconoscimento e un affetto di cui andiamo fieri e che cerchiamo ogni giorno di ripagare con un’informazione precisa e puntuale e che sappiamo arriva ad un gran numero cittadini, non solo molisani. Proprio per questo, ad iniziare da marzo, da quando purtroppo sull’Italia e sul Molise si è abbattuto lo tsunami del Coronavirus, abbiamo messo in campo tutti gli sforzi possibili per fornire il massimo dell’informazione e dei servizi ai cittadini molisani che sono stati costretti, come tutti gli italiani, in casa.

Oltre alla consueta informazione, abbiamo proposto: 2 edizioni delle audio news al giorno, 1 breaking news video, dirette ed eventi religiosi della Settimana Santa, Sante Messe trasmesse per un periodo quotidianamente, successivamente nel week end, video interviste. E poi abbiamo messo a disposizione gratuitamente la lista di tutte le attività che hanno effettuato ed effettuano ancora consegne a domicilio. Sempre attivi, ma in questo periodo ha assunto ancora maggiore importanza, il servizio delle farmacie di turno.

Insomma un grande sforzo editoriale per essere il più vicino possibile alla cittadinanza in questo momento di rinunce e sofferenze. Per questo siamo ancor più orgogliosi della vostra vicinanza e del vostro affetto. Lavoro reso possibile dallo sforzo dell’azienda che è stata coadiuvata da tutti gli sponsor che ringraziamo.

Noi continueremo ad offrire servizi ed un’informazione sempre più precisa e puntuale. Voi continuate a seguirci, come fate da sempre, e come fatto in questi ultimi mesi.

I numeri di marzo certificati da Google Analytics