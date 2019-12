Rapina alle Poste, i malviventi forse fuggiti su una Bmw nera

I malviventi sono entrati i azione intorno alle 8.20 di questa mattina, 13 dicembre

Emergono nuovi dettagli dopo la rapina che si è consumata appena dopo l’orario di apertura dell’Ufficio Postale di Portocannone. Stando a quanto trapelato finora i malviventi avrebbero agito in tre: due, di corporatura robusta, sarebbero entrati nell’ufficio postale all’interno del quale, in quel momento, pare ci fosse solo il direttore. Lo avrebbero minacciato per farsi consegnare il denaro in cassa, circa 500€ e dopo sarebbero usciti all’esterno dove pare li stesse ad attendere un terzo complice sembrerebbe a bordo di una BMW nera. Stando a quello che trapela in paese pare che la stessa macchina qualche giorno prima fosse stata segnalata come sospetta perché già vista aggirarsi tra le strade del paese. Potrebbe esserci anche un testimone che avrebbe visto la macchina allontanarsi dal luogo.