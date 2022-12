A Macchia Valfortore torna l’appuntamento con il magico trenino di Babbo Natale

Torna domani, venerdì 23 dicembre, il consueto appuntamento con Babbo Natale a Macchia Valfortore. Giunto alla quinta edizione, l’evento, promosso dall’Associazione Gente di Macchia in collaborazione con l’amministrazione comunale, si è arricchito di tante bellissime sorprese, tra cui il magico trenino di Concetta Maria Pizzuto, ormai da 16 anni presente in piazza Vittorio Emanuele di Campobasso.

Tutti a bordo del favoloso trenino che, guidato dal conosciutissimo Antonio Messina, domani pomeriggio arriverà per l’occasione a Macchia Valfortore portando allegria nelle piazze e nelle strade del paese fortorino e per festeggiare in compagnia l’arrivo di Babbo Natale, a cui i bimbi potranno consegnare la “letterina dei desideri”. Ad ognuno sarà assegnato un numero con il quale potrà partecipare all’estrazione dei regali messi in palio.

Dopo la forzata pausa del Covid, uno straordinario ritorno alla normalità per le famiglie di Macchia Valfortore e per quanti vorranno vivere un momento di gioia e serenità, godere la tipica atmosfera natalizia caratterizzata da melodiosi motivi musicali e dal profumo di prodotti tipici delle attività locali.

msr