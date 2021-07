A.M. Juvenes Cb: 2 società e imprenditoria locale insieme per un progetto ambizioso (VIDEO E GALLERIA FOTO)

È stato presentato questo pomeriggio, presso la sala riunioni della FIGC Molise, l’organigramma dell’ A.M. Juvenes CB , società dilettantistica che prenderà parte al campionato regionale di promozione molisana per la stagione 2021/2022. Il Club è presente nel panorama calcistico regionale, grazie agli sforzi organizzativi della scuola calcio Acli di Campobasso, della scuola calcio Mirabello e di alcuni imprenditori locali. «Un connubio tra le idee – ha detto Marco Meo – della Scuola Calcio Mirabello e delle Acli e le idee del dott. Camardo per riportare in auge questa gloriosa società. La genesi di questo progetto è di qualche anno fa, quando già parlavo con amici di unire le forze per fare qualcosa di grande per Campobasso e il calcio giovanile regionale in generale. Non è stato facile mettere insieme le due realtà oggi allo stesso tavolo che hanno tra gli obiettivi quello di unire i giovani più bravi e mettere a loro disposizione i migliori tecnici per non disperdere il patrimonio calcistico giovanile».

