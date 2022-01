A Lucito posticipato al 31 gennaio il ritorno in classe

Nelle ultime ore sono risultati positivi al test antigenico alcuni bambini della scuola dell’infanzia e primaria

Ritorno in classe per gli studenti molisani il prossimo lunedì 17 gennaio. Dopo una settimana di Dad i ragazzi si preparano al rientro sui banchi. A Lucito, invece, il sindaco ha prorogato la chiusura della scuola fino al 31 gennaio e sta procedendo all’organizzazione di un nuovo screening per i prossimi giorni.

“La nostra comunità sta purtroppo vivendo un momento di grande difficoltà e apprensione per l’aumento dei contagi da Covid che si è registrato nelle ultime ore e soprattutto per la positività al test antigenico tra i bambini della scuola dell’infanzia e primaria -ha commentato il primo cittadino- Si invita la cittadinanza alla più attenta osservanza delle misure di prevenzione e contenimento del virus, evitando di creare situazioni di condivisione di spazi e momenti di aggregazione, utilizzando sempre la mascherina (preferibilmente del tipo Ffp2) negli spazi chiusi e anche all’aperto e limitando al necessario le uscite.

Il Comune resterà a disposizione dei cittadini per tutto, ma ricordiamoci che in questa fase l’impegno di ciascuno di noi a rispettare regole e suggerimenti per il contenimento del contagio è fondamentale per difendere se stessi e gli altri. Adesso più che mai dobbiamo dimostrare di essere una comunità forte e responsabile”.