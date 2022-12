A Loredana Costa la 7^ edizione del premio Ada Trombetta del Lions Club Campobasso

La dottoressa Loredana Costa, Presidente, dal 1998, dell’Associazione “Dalla parte degli ultimi”, è risultata la vincitrice della VII^ edizione del Premio ”Ada Trombetta 2022” del Lions Club Campobasso.

La Dr.ssa Loredana Costa ha ricevuto ieri pomeriggio dalle mani della Presidente della Commissione della Giuria del Premio e Socia del Lions Club Campobasso, Antonella Presutti, e dal Presidente, Eugenio Astore, il prestigioso Premio per aver speso la sua esistenza in favore delle attività sociali e del volontariato con totale abnegazione, promuovendo il rispetto per i diritti umani ed il dialogo interculturale, con il costante obiettivo non di cambiare il mondo, ma di cambiare la vita delle persone.

“Il Lions Club Campobasso ritiene sia un dovere, un onore ed un piacere poter riconoscere a Donne come la Dr.ssa Costa la testimonianza dell’apprezzamento per un’opera di Servizio dedicato agli altri determinando un esempio importante” Eugenio Astore.

Al termine della Cerimonia di Premiazione i soci del Lions e del Leo Club Campobasso hanno celebrato il Santo Natale con la rituale Festa degli Auguri.

I Soci dei due Club, con i loro Famigliari ed i loro ospiti, hanno condiviso in Amicizia e convivialità l’anno di Servizio Lionistico realizzato. Come ogni anno, la Serata è stata caratterizzata da una Raccolta Fondi posta a sostegno di un Service Lions che quest’anno è rivolto a sostenere il Service del Lions Club Campobasso “Sala Rosa”, la Sala di Ascolto per i minori e le donne vittime di abusi e violenze che è in corso di realizzazione presso il Comando Prov.le dei Carabinieri di Campobasso, Service iniziato nello scorso anno sociale e rientrante nel Service Lions Distrettuale “I Lions contro l’abuso sui Minori e la violenza sulle Donne”, già Service Nazionale per il quale fu realizzata la Sala di Ascolto Melvin Jones presso la Questura di Campobasso.