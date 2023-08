A Limosano appuntamento con la “Sagra del fegatello”

La “Sagra del fegatello” raggiunge quota 40 edizioni e promette di non deludere le aspettative per questo appuntamento, quest’anno, quanto mai significativo. Appuntamento a Limosano il 14 agosto, in piazza Vittorio Emanuele.

Spazio ai sapori del palato: chi parteciperà avrà l’occasione di degustare un ottimo fegatino di agnello cucinato rigorosamente rispettando la tradizione limosanese. Vale a dire fritto e al pomodoro. Il fegatino sarà accompagnato da un ottimo vino rosso.