A lezione con biologi internazionali, l’iniziativa all’Istituto Comprensivo Bernacchia

Due esperti in campo biotecnologico di fama internazionale, i Prof. Maria Agnese Della Fazia e Giuseppe Servillo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, entrambi attivamente impegnati nella ricerca scientifica per la lotta contro il cancro, saranno ospiti nell’Istituto Comprensivo Bernacchia il giorno 21 gennaio 2023.

Con il supporto della prof.ssa Sabina Scarcelli, responsabile del laboratorio scientifico dell’Istituto, è stato organizzato un incontro scientifico teorico-pratico rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1^ grado.

L’evento, che si terrà nel laboratorio scientifico della Bernacchia e rientra nell’ambito del potenziamento delle STEM e dell’educazione alla salute, ha l’intento di promuovere la divulgazione delle biotecnologie e la diffusione della cultura, cura e prevenzione attraverso una “lectio magistralis” che comprenderà anche attività laboratoriali svolte attivamente dagli studenti partecipanti, che potranno visualizzare il DNA, estratto da cellule eucariotiche, attraverso l’uso di strumenti biotecnologici ed osservare tessuti isolati da differenti organi per mezzo di microscopi ottici.

Queste esperienze scientifiche saranno molto importanti per gli alunni che potranno avvicinarsi al mondo delle biotecnologie rendendo “visibili” molti argomenti che sono studiati, come il DNA e le cellule, ma percepiti sempre come qualcosa di astratto.