A Larino un museo dedicato al giornalista molisano Aldo Biscardi

LARINO

Sarà inaugurato a Larino un museo dedicato ad Aldo Biscardi. Sarà, infatti, allestita nella sala antica del Municipio una mostra permanente in onore del giornalista e conduttore sportivo di origini molisane. Tutti i fan potranno così ripercorrere la vita e la carriera dello “Storico Aldo” nato a Larino il 26 novembre 1930 e scomparso a Roma l’8 ottobre 2017 a 86 anni.

In un’intervista rilasciata a Sportface.it la sorella del giornalista, Antonella Biscardi ribadisce che la galleria non vuole essere una commemorazione ma un percorso di celebrazione sia della persona che del professionista attraverso copertine, ritratti, premi a lui conferiti (compreso il certificato del “Guinness dei Primati” che ha riconosciuto la longevità della trasmissione sportiva “Il Processo di Biscardi” condotta dal giornalista molisano per 33 anni consecutivi) e fotografie.

Foto tratta da Sportface.it