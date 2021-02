A Larino sono 48 i positivi al Covid: «Neanche i giovani vengono più risparmiati»

Anche a Larino l’escalation di contagi da Coronavirus continua ad essere rilevante.

“Nella giornata di ieri in città si sono registrati altri sette nuovi casi di positività al Covid -ha fatto sapere il sindaco Puchetti- Leggendo i nomi si intuisce che si tratta di positività riconducibili a contatti avuti di recente con soggetti a loro volta risultati positivi.

Per un nominativo si è appreso che vive stabilmente fuori Larino.

Quello che desta preoccupazione è la presenza massiccia di una sintomatologia diffusa che non risparmia neppure i più giovani.

Ci sono attualmente a Larino interi nuclei familiari in quarantena per positività al virus e, purtroppo, come sapete 6 nostri concittadini sono ancora ricoverati al Cardarelli. Una di questi in terapia intensiva. La situazione è davvero preoccupante in quanto so di altri nostri concittadini che dovranno sottoporsi al tampone rinofaringeo nelle prossime ore. Sembra scontato ricordarvi che siamo in zona rossa e dobbiamo limitare al massimo le nostre uscite fuori di casa. La presenza della variante inglese del virus, ormai certificata, deve indurci ad assumere ancora meglio atteggiamenti responsabili utilizzando tutti i dispositivi di protezione personale, ma soprattutto evitando i contatti con le persone più fragili della nostra comunità: gli anziani, i malati e coloro che già soffrono di patologie. Come sapete le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli non per elevare delle sanzioni ma per far rispettare le regole ed evitare situazioni che potrebbero essere volano di propagazione del virus.

Siamo in attesa di risposte in merito alla proposta formulata di utilizzare parte del nostro ospedale come reparto a bassa intensità per pazienti che necessitano comunque di ossigenoterapia.

Attualmente in città ci sono 48 soggetti positivi. A loro, a chi ieri ci ha lasciati, va il nostro pensiero”.